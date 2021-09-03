Український президент зустрівся із заступником губернатора Каліфорнії Елені Куналакіс та командувачем Нацгвардії штату Девідом Болдвіном. Він оглянув зразки озброєння та техніки каліфорнійських нацгвардійців.
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Під час візиту Зеленського ознайомили з діяльністю нацгвардійців Каліфорнії, з якою співпрацюють Збройні Сили України та Нацгвардія.
Також йому продемонстрували виконання тренувальних вправ для порятунку постраждалих гелікоптером з елементами десантування особового складу.
Зеленський відвідав авіабазу "Моффет-Філд" / Фото Офісу Президента
Президент також подякував командуванню Нацгвардії Каліфорнії за тепле вітання. Він наголосив на тісній співпраці з українськими військовими та висловив сподівання на поглиблення взаємодії між ними.
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Візит Зеленського у США: коротко
- Володимир Зеленський разом з українською делегацією 31 серпня прибув до США.
- У межах візиту український лідер зустрівся з директором NASA Біллом Нельсоном. Вони обговорили космічні проєкти, до яких може долучитися наша держава.
- Вже 1 вересня відбулася зустріч Зеленського та Джозефа Байдена. Політики розмовляли про протидію агресії Росії, реформування судової системи, енергетичну безпеку, боротьбу з кліматичною кризою та інше.
- Президент 2 вересня також зустрівся з гендиректором Apple Тімом Куком.