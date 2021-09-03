Український президент зустрівся із заступником губернатора Каліфорнії Елені Куналакіс та командувачем Нацгвардії штату Девідом Болдвіном. Він оглянув зразки озброєння та техніки каліфорнійських нацгвардійців.

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Під час візиту Зеленського ознайомили з діяльністю нацгвардійців Каліфорнії, з якою співпрацюють Збройні Сили України та Нацгвардія.

Також йому продемонстрували виконання тренувальних вправ для порятунку постраждалих гелікоптером з елементами десантування особового складу.

Зеленський відвідав авіабазу "Моффет-Філд" / Фото Офісу Президента

Президент також подякував командуванню Нацгвардії Каліфорнії за тепле вітання. Він наголосив на тісній співпраці з українськими військовими та висловив сподівання на поглиблення взаємодії між ними.

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