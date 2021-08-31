Український лідер написав в інстаграмі, що "зустріч буде змістовною". Глави держав обговорять стратегічне та оборонне партнерство.
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Подружжя Зеленських прибуло до США
На початку доби 31 серпня Володимир Зеленський та Олена Зеленські ступили на американську землю.
- Президент України з дружиною прибули з офіційним візитом до США, у програмі якого, серед іншого, і зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Вона запланована на 1 вересня.
Володимир Зеленський та Джозеф Байден матимуть зустріч віч-на-віч, а потім у складі делегацій країн.
Прибули до Вашингтона на запрошення Джо Байдена. Попереду – обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США. Впевнений, наша зустріч буде змістовною,
– написав Володимир Зеленський в інстаграмі.
Володимир та Олена Зеленські прибули до США / Фото з інстаграму Зеленського
Глава держави впевнений, що зустріч з Байденом буде змістовною / Фото з телеграму ОП
Також у програмі перебування Зеленського у США, як написали у пресслужбі Офісу Президента:
- Низка важливих зустрічей з американськими високопосадовцями.
- Підписання документів у царині співпраці в оборонній галузі.
"Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США", – додали в ОП.
Зустріч Зеленського та Байдена: коротка передісторія
- Офіційно Джо Байден запросив Володимира Зеленського до США 7 червня під час телефонної розмови. Переговори глав України та США не були одразу запланованими на 1 вересня, дату зустрічі кілька разів переносили. Причиною називають події в Афганістані (криваві теракти та завершення військової місії США у тій країні).
- За кілька днів до зустрічі Джо Байден підписав указ про виділення військової допомоги Україні у 60 мільйонів доларів. Утім, перемовини матимуть і низку неприємних нюансів: США скасували низку санкцій проти "Північного потоку-2", що посилює позиції глави Кремля Володимира Путіна, а ще й мирне врегулювання на Донбасі перебуває у глухому куті.