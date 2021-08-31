Український лідер написав в інстаграмі, що "зустріч буде змістовною". Глави держав обговорять стратегічне та оборонне партнерство.

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Подружжя Зеленських прибуло до США

На початку доби 31 серпня Володимир Зеленський та Олена Зеленські ступили на американську землю.

Президент України з дружиною прибули з офіційним візитом до США, у програмі якого, серед іншого, і зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Вона запланована на 1 вересня.

Володимир Зеленський та Джозеф Байден матимуть зустріч віч-на-віч, а потім у складі делегацій країн.

Прибули до Вашингтона на запрошення Джо Байдена. Попереду – обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США. Впевнений, наша зустріч буде змістовною,

– написав Володимир Зеленський в інстаграмі.



Володимир та Олена Зеленські прибули до США / Фото з інстаграму Зеленського



Глава держави впевнений, що зустріч з Байденом буде змістовною / Фото з телеграму ОП

Також у програмі перебування Зеленського у США, як написали у пресслужбі Офісу Президента:

Низка важливих зустрічей з американськими високопосадовцями.

Підписання документів у царині співпраці в оборонній галузі.

"Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США", – додали в ОП.

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