Вже відомо, що два дні український глава держави перебуватиме у Вашингтоні, а потім поїде до Каліфорнії. Більше подробиць у посольстві обіцяють розповісти згодом.

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Що робитиме у США Володимир Зеленський

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена 31 серпня не відбудеться. Її перенесли за згодою сторін на 1 вересня.

Однак Зеленський 31 вже перебуватиме у США. Того дня і наступного він мати низку зустрічей у Вашингтоні, а потім поїде до Каліфорнії.

Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла про це у фейсбуці. Вона також повідомила, що українські та американські дипломати вже вийшли на фінішну пряму підготовки "насиченого візиту" Володимира Зеленського до США.

Зокрема, план заходів у Вашингтоні сторони вже узгодили повністю. Серед них:

Зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств.

Дві важливі публічні презентації від президента і першої леді для медіа, громадськості та аналітичних центрів.

Відкриття Українського дому.

Також, за словами пані посла, подружжя Зеленських відвідає "знакові для відносин України і США місця Вашингтона" (без уточнень, які саме).

Перенесення зустрічі Зеленського та Байдена: чому це сталося

Перенесення зустрічі лідерів України та США відбулося, як пояснили в Офісі Президента, пише РБК-Україна, через те, що 31 серпня – день завершення місії в Афганістані.

Американці не хотіли б, щоб якісь непередбачувані події, які через це можуть трапитися, завадили розмові Зеленського та Байдена.

До слова, зустріч глав держав уже переносили – з 30 серпня на 31 серпня. Тоді це також пояснювали проханням американської сторони, пов'язаним із подіями в Афганістані.

Повний текст публікації Оксани Маркарової у фейсбуці:

Ми з командою посольства та Офісом Президента вийшли на фінішну пряму підготовки дуже насиченого візиту президента до США. У Вашингтоні президент перебуватиме два дні – 31 серпня й 1 вересня, потім поїздка до Каліфорнії.

З уже запланованого в Вашінгтоні – зустріч президентів України та США у Білому домі, основні складові цієї зустрічі уже розплановані та узгоджені обома сторонами, зустрічі з очільниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від президента та першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановане відкриття Українського дому, а також відвідання знакових для відносин України та США місць Вашингтона.

Сподіваємось розповісти більше деталей вже зовсім скоро.