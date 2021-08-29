Це вже вдруге переносять зустріч. Спершу Зеленський та Байден мали зустрітися ще 30 серпня.
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Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні перенесли на 1 вересня. Раніше повідомляли, що президенти зустрінуться 1 серпня.
Джерело:"Голос Америки"
Це вже вдруге переносять зустріч. Спершу Зеленський та Байден мали зустрітися ще 30 серпня.
Зауважте Байден наказав дати Україні 60 мільйонів "військових" доларів: на що підуть гроші
Новина доповнюється