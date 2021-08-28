Це "військові" гроші – тобто, з бюджету військового відомства Сполучених Штатів Америки (Пентагону). Виділені Україні мільйони мають піти на зміцнення оборони.

До теми В ОП розповіли, які угоди Україна підпише у межах візиту Зеленського до США

60 мільйонів від Байдена для України

Буквально напередодні запланованого на останні дні серпня 2021 року візиту Президента України Володимира Зеленського до США (вже підтвердженого американською стороною) глава Білого дому наказав виділити нашій країні 60 мільйонів доларів.

У документі, підписаному Джо Байденом 27 серпня, мовиться:

Владою, яку дає мені конституція Сполучених Штатів Америки, я доручаю державному секретарю (Тоні Блінкену – 24 канал) організувати виділення грошей – 60 мільйонів доларів – для України. А саме: на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, військову освіту і підготовку для надання допомоги Україні.