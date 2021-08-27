Наразі триває активна підготовка до візиту Зеленського у США. Зокрема, заступник керівника ОП Роман Машовець провів зустріч з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт. Також у розмові брали участь інші представники Посольства США в Україні.
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Однією з пріоритетних тем зустрічі були питання безпеки у межах підготовки майбутнього візиту.
У документах, які можуть підписати Україна та США, мовиться про: оборонне партнерство; проєкти у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.
Американська сторона повідомила про готовність підписати ці документи під час візиту Президента України до США,
– наголосили в ОП.
Окрім того, політики обговорили підвищення ефективності та можливого збільшення групи американських радників у сфері безпеки й оборони.
Ще однією темою став подальший розвиток українсько-американської співпраці у сфері кібербезпеки.
Візит Зеленського до США
- Візит Володимира Зеленського до США розпочнеться 28 серпня. Окрім Вашингтона, український президент відвідає також Чикаго та Сан-Франциско.
- Зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена запланована на 31 серпня.
- У МЗС розповіли, що формат передбачатиме не лише зустріч делегацій, а й розмову віч-на-віч.