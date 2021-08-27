Наразі триває активна підготовка до візиту Зеленського у США. Зокрема, заступник керівника ОП Роман Машовець провів зустріч з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт. Також у розмові брали участь інші представники Посольства США в Україні.

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Однією з пріоритетних тем зустрічі були питання безпеки у межах підготовки майбутнього візиту.

У документах, які можуть підписати Україна та США, мовиться про: оборонне партнерство; проєкти у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.

Американська сторона повідомила про готовність підписати ці документи під час візиту Президента України до США,

– наголосили в ОП.

Окрім того, політики обговорили підвищення ефективності та можливого збільшення групи американських радників у сфері безпеки й оборони.

Ще однією темою став подальший розвиток українсько-американської співпраці у сфері кібербезпеки.

Візит Зеленського до США