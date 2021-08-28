Это "военные" деньги – то есть, из бюджета военного ведомства Соединенных Штатов Америки (Пентагона). Выделенные Украине миллионы должны пойти на укрепление обороны.

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60 миллионов от Байдена для Украины

Буквально накануне запланированного на последние дни августа 2021 визита Президента Украины Владимира Зеленского в США ( уже подтвержденного американской стороной ) глава Белого дома приказал выделить нашей стране 60 миллионов долларов.

В документе, подписанном Джо Байденом 27 августа, говорится:

Властью, данною мне конституцией Соединенных Штатов Америки, я поручаю государственному секретарю (Тони Блинкену – 24 канал) организовать выделение денег – 60 миллионов долларов – для Украины. А именно: на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, военное образование и подготовку для оказания помощи Украине.