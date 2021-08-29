Это уже второй раз переносят встречу. Сначала Зеленский и Байден должны были встретиться еще 30 августа.

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что это будет не только встреча делегаций, но и разговор президентов с глазу на глаз.

Заметьте! Еще 27 августа в МИД Украины сообщали: нет никаких признаков того, что встречу перенесут.

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