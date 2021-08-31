Украинский лидер написал в инстаграме, что "встреча будет содержательной". Главы государств обсудят стратегическое и оборонное партнерство.
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Супруги Зеленские прибыли в США
В начале суток 31 августа Владимир Зеленский и Елена Зеленская ступили на американскую землю.
- Президент Украины с супругой прибыли с официальным визитом в США, в программе которого, среди прочего, и встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Она запланирована на 1 сентября.
Владимир Зеленский и Джозеф Байден встретятся тет-а-тет, а затем в составе делегаций стран.
Прибыли в Вашингтон по приглашению Джо Байдена. Впереди – обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной,
– написал Владимир Зеленский в инстаграме.
Владимир и Елена Зеленские прибыли в США / Фото из инстаграма Зеленского
Глава государства уверен, что встреча с Байденом будет содержательной / Фото из телеграма ОП
Также в программе пребывания Зеленского в США, как написали в пресс-службе Офиса Президента:
- Ряд важных встреч с американскими высокопоставленными должностными лицами.
- Подписание документов в области сотрудничества в оборонной сфере.
"Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США", – добавили в ОП.
Встреча Зеленского и Байдена: короткая предыстория
- Официально Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в США 7 июня во время телефонного разговора. Переговоры глав Украины и США не были сразу запланированными на 1 сентября, дату встречи несколько раз переносили. Причиной называют события в Афганистане (кровавые теракты и завершения военной миссии США в этой стране).
- За несколько дней до встречи Джо Байден подписал указ о выделении военной помощи Украине в 60 миллионов долларов. Впрочем, переговоры будут имеить и ряд неприятных нюансов: США отменили ряд санкций против "Северного потока-2", что усиливает положение главы Кремля Владимира Путина, а еще и мирное урегулирование на Донбассе находится в тупике.