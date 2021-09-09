Поездка в США еще не утверждена

Каждый визит Зеленского должно быть содержательным и результативным. Об этом на брифинге 9 сентября заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Возможность такого визита сейчас прорабатывается. Окончательных решений еще нет, потому что формат участия в Генеральной ассамблее предусматривает возможность также выступить онлайн,

– объяснил Кулеба.

Что этому предшествовало

Накануне представитель Зеленского Сергей Никифоров говорил, что президент поедет в США в конце сентября. Открытие 76 Генеральной ассамблеи ООН состоится 14 сентября, а общие дебаты – с 21 по 27 сентября.

Что известно о первом визите президента в США