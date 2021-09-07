Проведение военного парада и торжества по случаю 30-летия Независимости определенным образом улучшили общее настроение в стране. Об этом в эфире 24 каналу рассказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив.

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Соответствующая тенденция, по словам заместителя директора социологической группы "Рейтинг", не является новой. В соответствующем опросе провели аналогию с подобным периодом в каденции Петра Порошенко, где после проведения праздничных мероприятий общие настроения также выросли. Поэтому ситуация находится на стабильном уровне и соответствующее улучшение – ситуативное.

"Но необходимо отметить, что Зеленскому, в отличие от всех его предшественников, удается удержать свои показатели на очень высоком уровне. Если сравнивать его с Порошенко и Януковичем на втором году правления, а это уже 28 месяц, то его рейтинги доверия и электоральные, находятся на высоких позициях и он является однозначным лидером", – сказал Любомир Мысив.

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Факторы влияния на рейтинги Зеленского

Заместитель директора социологической группы "Рейтинг" отметил, что есть несколько факторов, которые сейчас удерживают рейтинг Владимира Зеленского на высоких позициях.

В первую очередь – это личная харизма и человеческие качества президента, которые вызывают доверие. В этом случае он соответствует тому портрету политика, который ожидаемый для многих украинцев,

– сказал мысов.

Второй фактор – это отсутствие альтернативы на политическом поле, поскольку в 2018 – 2019 годах наблюдали некоторую усталость от старого политикума. Сейчас формирование нового образа не дает другим политикам "расти".

Также важным фактором роста показателей, по словам Любомира Мысива, стали санкции СНБО против многих одиозных фигур, Виктора Медведчука в частности. В то же время он отметил, что соответствующая позиция нуждается в постоянной поддержке.

Любомир Мысив о новых рейтингах политиков: смотрите видео

Новые рейтинги политиков: коротко