Так, Зеленскому скорее доверяет 31% украинцев, а Разумкову – 22%. При этом президенту скорее не доверяют 20%, спикеру – 14%.
Кстати Арахамия прокомментировал слухи об отставке Разумкова
Рейтинг доверия
Петру Порошенко и Юлии Тимошенко скорее доверяют 18% людей, Юрию Бойко и Денису Шмігалю – 15%. Зато больше всего не доверяют Виктору Медведчуку – 57%, а также Порошенко – 55%.
Кому доверяют украинцы / Фото "Рейтинга"
Что известно о политических амбициях Разумкова
- Эксперты все чаще отмечают, что Разумков вскоре может уйти в самостоятельное "политическое" плавание.
- Политолог Николай Давыдюк прогнозирует, что Разумков может претендовать на пост президента. Его шансы эксперт оценивает как "50 на 50".
- Ранее СМИ писали, что на одной из встреч Владимир Зеленский спросил у Дмитрия Разумкова, планирует ли он выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году. Спикер вроде бы решил не отвечать.
Что нужно знать об опросе
- Опрос провела группа "Рейтинг" в течение 2 – 4 сентября 2021 года
- Аудитория – население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
- Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
- Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.