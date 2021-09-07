Так, Зеленскому скорее доверяет 31% украинцев, а Разумкову – 22%. При этом президенту скорее не доверяют 20%, спикеру – 14%.

Кстати Арахамия прокомментировал слухи об отставке Разумкова

Рейтинг доверия

Петру Порошенко и Юлии Тимошенко скорее доверяют 18% людей, Юрию Бойко и Денису Шмігалю – 15%. Зато больше всего не доверяют Виктору Медведчуку – 57%, а также Порошенко – 55%.


Кому доверяют украинцы / Фото "Рейтинга"

Что известно о политических амбициях Разумкова

Что нужно знать об опросе

  • Опрос провела группа "Рейтинг" в течение 2 – 4 сентября 2021 года
  • Аудитория – население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
  • Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
  • Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.