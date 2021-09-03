Об этом в эфире 24 Канала сообщил политолог Николай Давыдюк. Он отметил, что шансы у Разумкова – "50 на 50".

К теме Разумков будет оценивать ситуацию, – Фесенко о намерениях спикера идти в президенты

Давидюк: Разумков – открытие в политике

По словам политолога, Дмитрий Разумков – открытие в политике, в частности в команде Владимира Зеленского. Это "наследственный политик".

У него неплохие шансы. Разумков любопытен. Он сейчас набирает обороты. Посмотрим, каким рейтинг будет через год,

– заметил Давидюк.

Политолог отметил, что спикер Верховной Рады раскрылся со стороны, с которой украинцы его не знали. Однако самое главное – это то, что у него есть доверие украинцев. В то же время Давидюк считает, что Зеленский в Разумкове видит потенциального конкурента.

Сейчас пытаются лбами сталкивать Зеленского и Разумкова,

– рассказал политолог.

По мнению Давидюка, это неправильная позиция. Ведь Разумков не переходил дорогу президенту, но и не стал его "марионеточным спикером".

Интересно Меньше, чем вице-спикеры: сколько за время работы в Раде заработал Дмитрий Разумков

Кличко и Гройсман – конкуренты спикеру

Политолог считает, что одними из главных конкурентов спикера Верховной Рады являются совсем другие политики – Зеленский не является первым.

"Разумков не столько конкурент Зеленскому, он скорее конкурент Кличко и Гройсману, поскольку вмещает альтернативных кандидатов не из старых ниш", – пояснил политолог.

Обратите внимание! По данным соцгруппы "Рейтинг", если бы в ближайшее время состоялись новые выборы президента, то 27,2% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского. Пятого президента Петра Порошенко поддержали бы 15,9%, а Юрия Бойко – всего 14,6%.

Давидюк отметил, что Кличко и Гройсман являются "старыми" политиками. У них есть свой электорат, но они вряд ли заинтересуют большинство избирателей.

Есть альтернативные политики, которые могут прийти на замену. Они могут найти часть своего электората. Как раз таки Разумков находится в этой таргетированной нише,

– отметил политолог.

Николай Давидюк о Дмитрии Разумкове как о президенте: смотрите видео

Доверие к Разумкову: кратко