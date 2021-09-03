Об этом в эфире 24 Канала сообщил политолог Николай Давыдюк. Он отметил, что шансы у Разумкова – "50 на 50".
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Давидюк: Разумков – открытие в политике
По словам политолога, Дмитрий Разумков – открытие в политике, в частности в команде Владимира Зеленского. Это "наследственный политик".
У него неплохие шансы. Разумков любопытен. Он сейчас набирает обороты. Посмотрим, каким рейтинг будет через год,
– заметил Давидюк.
Политолог отметил, что спикер Верховной Рады раскрылся со стороны, с которой украинцы его не знали. Однако самое главное – это то, что у него есть доверие украинцев. В то же время Давидюк считает, что Зеленский в Разумкове видит потенциального конкурента.
Сейчас пытаются лбами сталкивать Зеленского и Разумкова,
– рассказал политолог.
По мнению Давидюка, это неправильная позиция. Ведь Разумков не переходил дорогу президенту, но и не стал его "марионеточным спикером".
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Кличко и Гройсман – конкуренты спикеру
Политолог считает, что одними из главных конкурентов спикера Верховной Рады являются совсем другие политики – Зеленский не является первым.
"Разумков не столько конкурент Зеленскому, он скорее конкурент Кличко и Гройсману, поскольку вмещает альтернативных кандидатов не из старых ниш", – пояснил политолог.
Давидюк отметил, что Кличко и Гройсман являются "старыми" политиками. У них есть свой электорат, но они вряд ли заинтересуют большинство избирателей.
Есть альтернативные политики, которые могут прийти на замену. Они могут найти часть своего электората. Как раз таки Разумков находится в этой таргетированной нише,
– отметил политолог.
Николай Давидюк о Дмитрии Разумкове как о президенте: смотрите видео
Доверие к Разумкову: кратко
- По исследованию Центра Разумкова за 29 января до 3 февраля 2021 года, больше всего украинцев доверяют именно спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Его рейтинг доверия составлял 32%, хотя 53% не доверяют.
- На второй строчке после председателя Верховной Рады оказался президент Владимир Зеленский.