Для этого и будет оценивать общую политическую ситуацию. Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал политолог Владимир Фесенко.

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Разумков создает эскалацию усиления напряженности, – Чаленко

По словам политолога Игоря Чаленко, Разумков создает определенную эскалацию усиления напряженности. Спикер то игнорирует заседание Совета нацбезопасности, то не голосует за введение санкций в отношении медведчуковских телеканалов.

Пожалуй, больше всего удивил телевизионный батл Разумкова и Алексея Данилова, где они не могли решить, кто и как будет определять статус олигарха – СНБО или Верховная Рада. Эксперты считают, что расшатать кресло под спикером могут в любой момент. Например, заменив его на первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука.

Эти слухи появились еще год назад – Разумкова уволить и поставить Стефанчука. Чем больше спикер будет дистанцироваться, тем больше будет желания его уволить,

– рассказал Фесенко.

В "Слуге народа" то ли ошибочно, то ли намеренно уже подписывают первого заместителя Руслана Стефанчука как "украинского спикера".



Стефанчука назвали "спикером" / Скриншот из видео 24 канала

Открытого конфликта между Разумковым и Зеленским нет

Эксперты пояснили, что открытого конфликта между спикером парламента и президентом нет. Но Разумков все больше дистанцируется от команды Зеленского. И, вероятно, в ближайшее время создаст свой политический проект. Тем самым займет центристскую нишу.

Разумков будет оценивать ситуацию, рейтинг Зеленского и каково положение дел, какими будут его политические рейтинги и будет ли на момент выборов финансовая поддержка со стороны конкретных спонсоров,

– пояснил Фесенко.

Впрочем, будет ли Разумков бороться за президентское кресло – пока спрогнозировать трудно. Все зависит от того, сможет ли политик найти поддержку олигархов и набрать рейтинг, не потеряв доверие избирателей. В то же время точно можно сказать, что борьба за президентское кресло начинается еще задолго до выборов.

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