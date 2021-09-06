Арахамия подчеркнул, что таких обсуждений внутри фракции вообще не было. Соответственно, не было и представлений на этот счет.
Интересно Разумков будет оценивать ситуацию, – Фесенко о намерениях спикера идти в президенты
"Слуга народа" пообещал публично рассказать, если вопрос о Разумкове появится на повестке дня фракции. "Мы точно выйдем или сделаем совместный брифинг", – заверил он.
Напоминаю, что Разумков делегирован на кресло спикера от фракции "Слуга народа". Когда у нас будут с ним недоразумения, мы выйдем и скажем об этом,
– добавил политик.
Он подчеркнул: если такое все же произойдет, спикера будут менять. Однако пока оснований для этого нет, так как у нардепов с ним "нормальные рабочие отношения".
Почему и когда заговорили об отставке Разумкова
- Слухи о вероятной отставке Разумкова распространились в СМИ еще зимой 2021 года. Тогда утверждали, что Зеленский якобы хотел бы видеть на посту спикера Рады другого "слугу" – Руслана Стефанчука.
- При этом, причиной таких намерений главы государства называли "самостоятельность Разумкова". Мол, он пытается быть независимым от Офиса Президента.
- В сентябре 2021 года Стефанчук заявил, что информацию о якобы желании Зеленского видеть его на посту Разумкова распространяют безосновательно. Он заверил, что доволен занимаемой должностью (вице-спикера).