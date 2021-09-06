Арахамия подчеркнул, что таких обсуждений внутри фракции вообще не было. Соответственно, не было и представлений на этот счет.

Интересно Разумков будет оценивать ситуацию, – Фесенко о намерениях спикера идти в президенты

"Слуга народа" пообещал публично рассказать, если вопрос о Разумкове появится на повестке дня фракции. "Мы точно выйдем или сделаем совместный брифинг", – заверил он.

Напоминаю, что Разумков делегирован на кресло спикера от фракции "Слуга народа". Когда у нас будут с ним недоразумения, мы выйдем и скажем об этом,

– добавил политик.

Он подчеркнул: если такое все же произойдет, спикера будут менять. Однако пока оснований для этого нет, так как у нардепов с ним "нормальные рабочие отношения".

Почему и когда заговорили об отставке Разумкова