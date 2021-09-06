Вице-спикер Верховной Рады Стефанчук отметил, что эта информация появилась ниоткуда. Сначала ее распространили какие-то телеграм-каналы, а затем СМИ. Против этих слухов даже сложно кому-то оппонировать.

Заметьте Разумков будет оценивать ситуацию, – Фесенко о намерениях спикера идти в президенты

Но я точно знаю, что эту информацию распространяет тот, кто в ней заинтересован. Если зажигаются звезды, то это кому-то нужно,

– подчеркнул политик.

Стефанчук также отметил, что его полностью удовлетворяет должность, которую он сейчас занимает. Она вроде больше всего соответствует его "уровню квалификации, профессионального бэкграунда".

В то же время политик "не склонен здесь видеть какую-то конспирологию". По словам Стефанчука, речь идет скорее о каких-то внутренних аппаратных нюансах.

Как слухи повлияли на отношения с Разумковым

Вице-спикер подчеркнул, что его отношения с Разумковым не ухудшились. В то же время со Стефанчука сняли некоторые полномочия, которые считаются традиционными для этой должности.

В частности, его уже не приглашают на внутренние совещания и встречи, кроме традиционных "понедельничных аппараток".

Кроме того, он потерял полномочия выполнять некоторые функции по международной и межпарламентской деятельности.

Когда распространились слухи