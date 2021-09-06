Віцеспікер Верховної Ради Стефанчук зауважив, що ця інформація з'явилася нізвідки. Спершу її поширили якісь телеграм-канали, а згодом ЗМІ. Проти цих чуток навіть складно комусь опонувати.

Зауважте Разумков оцінюватиме ситуацію, – Фесенко про наміри спікера йти в президенти

Але я точно знаю, що цю інформацію поширює той, хто в ній зацікавлений. Якщо запалюються зірки, то це комусь потрібно,

– наголосив політик.

Стефанчук також зауважив, що його цілковито задовольняє посада, яку він зараз обіймає. Вона начебто найбільше відповідає його "рівню кваліфікації, професійного бекграунду".

Водночас політик "не схильний тут вбачати якусь конспірологію". За словами Стефанчука, мовиться радше про якісь внутрішні апаратні нюанси.

Як чутки вплинули на відносини з Разумковим

Віцеспікер наголосив, що його стосунки з Разумковим не погіршилися. Водночас зі Стефанчука зняли деякі повноваження, які вважаються традиційними для цієї посади.

Зокрема, його вже не запрошують на внутрішні наради та зустрічі, крім традиційних "понеділкових апараток".

Окрім того, він втратив повноваження виконувати деякі функції щодо міжнародної та міжпарламентської діяльності.

Коли поширилися чутки