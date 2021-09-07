Так, Зеленському скоріше довіряє 31% українців, а Разумкову – 22%. При цьому президенту скоріше не довіряють 20%, спікеру – 14%.

До речі Арахамія прокоментував чутки про відставку Разумкова

Рейтинг довіри

Петру Порошенку та Юлії Тимошенко скоріше довіряють 18% людей, Юрію Бойку та Денису Шмигалю – 15%. Натомість найбільше не довіряють Віктору Медведчуку – 57%, а також Порошенку – 55%.


Кому довіряють українці / Фото "Рейтингу"

Що відомо про політичні амбіції Разумкова

Що треба знати про опитування

  • Опитування провела група "Рейтинг" протягом 2 – 4 вересня 2021 року
  • Аудиторія – населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
  • Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
  • Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.