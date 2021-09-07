Так, Зеленському скоріше довіряє 31% українців, а Разумкову – 22%. При цьому президенту скоріше не довіряють 20%, спікеру – 14%.
До речі Арахамія прокоментував чутки про відставку Разумкова
Рейтинг довіри
Петру Порошенку та Юлії Тимошенко скоріше довіряють 18% людей, Юрію Бойку та Денису Шмигалю – 15%. Натомість найбільше не довіряють Віктору Медведчуку – 57%, а також Порошенку – 55%.
Кому довіряють українці / Фото "Рейтингу"
Що відомо про політичні амбіції Разумкова
- Експерти все частіше зазначають, що Разумков невдовзі може піти у самостійне "політичне" плавання.
- Політолог Микола Давидюк прогнозує, що Разумков може претендувати на посаду президента. Його шанси експерт оцінює як "50 на 50".
- Раніше ЗМІ писали, що на одній із зустрічей Володимир Зеленський запитав у Дмитра Разумкова, чи він планує висувати свою кандидатуру на президентські вибори у 2024 році. Спікер начебто вирішив не відповідати.
Що треба знати про опитування
- Опитування провела група "Рейтинг" протягом 2 – 4 вересня 2021 року
- Аудиторія – населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
- Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
- Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.