По словам украинского лидера, крепкий Евросоюз невозможен без Украины. Он постепенно будет ослабляться.

Заметьте Лучше выполню, что обещал, и поеду отдыхать, – Зеленский о втором сроке

Нам кажется, что мы нужны НАТО. Нам кажется, что без Украины прочного ЕС не будет. Я говорю об этом открыто. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, я считаю, что без Украины ЕС будет постепенно ослабевать,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина сейчас готова к вступлению в НАТО. Зеленский заметил: он имеет в виду уровень украинской армии, украинских специалистов, а также реформы, которые проводят в стране.

Зеленский убежден: ЕС и НАТО должны не брать Украину только в одном случае – если они хотят, чтобы окрепла Россия.

В то же время если они желают, чтобы Евросоюз не терял своей мощи, и НАТО остался субъектом, они должны принимать такие страны.

"Хотите таких крепких партнеров – то приглашайте нас, а не так как оно происходит сейчас", – подчеркнул Зеленский.

Полномасштабная эскалация на Донбассе – возможна

Зеленский признался, что не исключает полномасштабную эскалацию со стороны России.

По словам украинского лидера, это будет самая страшная ошибка страны-агрессора.

Президент отметил: после этого больше никогда не будет существовать соседства России, Украины, Беларуси.

Политик признался: это самое страшное, что он как украинец может себе представить.

Война на Донбассе не помеха