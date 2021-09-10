На вопрос о вероятности эскалации со стороны России Зеленский ответил во время Форума YES Brainstorming. Украинский лидер подчеркнул, что шагом вперед от страны-агрессора был 2014 год. Однако, благодаря украинцам, впоследствии был шаг назад.

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По словам Зеленского, полномасштабная война с Украиной будет самой большой ошибкой России.

Считаю, что после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Беларуси, если будет мощная эскалация со стороны России. Почему Беларуси? Потому что, там на территории есть присутствие России,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что мир уже изменился, и это – самое страшное, что может быть. Зеленский признался: это самое страшное, что он как украинец может себе представить.

"Но я считаю, что такая вероятность есть", – подытожил Зеленский.

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