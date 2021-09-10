На запитання про ймовірність ескалації з боку Росії Зеленський відповів під час Форуму YES Brainstorming. Український лідер наголосив, що кроком вперед від країни-агресора був 2014 рік. Однак, завдяки українцям, згодом був крок назад.
Зауважте Якщо Зеленський дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, армія зможе це зробити, – Данілов
За словами Зеленського, повномасштабна війна з Україною буде найбільшою помилкою Росії.
Вважаю, що після цього ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі, якщо буде потужна ескалація з боку Росії. Чому Білорусі? Тому що, там на території є присутність Росії,
– наголосив Зеленський.
Президент наголосив, що світ вже змінився, і це – найстрашніше, що може бути. Зеленський зізнався: це найстрашніше, що він як українець може собі уявити.
"Але я вважаю, що така ймовірність є", – підсумував Зеленський.
Війна на Донбасі: останні новини
- Російські окупанти регулярно порушують режим тиші на Донбасі. Зокрема, упродовж доби 9 вересня бойовики 12 разів обстрілювали позиції ЗСУ. Зокрема, зі забороненої зброї. Поранення отримали 2 українських захисників.
- За даними української розвідки, бойовики на Донбасі закладають міни біля лінії зіткнення. Зокрема, вони використовують протитанкові міни і заборонені міжнародними Конвенціями протипіхотні: ПОМ-2; ЕМН-2; МОН; ОЗМ-72.
- Зеленський під час візиту до США розповів Джо Байдену, що через російську агресію Україна втратила на Донбасі 15 тисяч кращих людей.