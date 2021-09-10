На запитання про ймовірність ескалації з боку Росії Зеленський відповів під час Форуму YES Brainstorming. Український лідер наголосив, що кроком вперед від країни-агресора був 2014 рік. Однак, завдяки українцям, згодом був крок назад.

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За словами Зеленського, повномасштабна війна з Україною буде найбільшою помилкою Росії.

Вважаю, що після цього ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі, якщо буде потужна ескалація з боку Росії. Чому Білорусі? Тому що, там на території є присутність Росії,

– наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що світ вже змінився, і це – найстрашніше, що може бути. Зеленський зізнався: це найстрашніше, що він як українець може собі уявити.

"Але я вважаю, що така ймовірність є", – підсумував Зеленський.

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