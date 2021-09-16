Дуда уверен, Евросоюз не будет вызывать доверия, если не могут вступить те государства, которые предпринимают для этого усилия. Об этом глава Польши сообщил во время неформальной встречи президентов парламентских и полупрезидентских стран ЕС.

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Дуда поддерживает стремление Молдовы и Украины вступить в ЕС

По словам польского президента, сейчас "железный занавес" заключается в таможенных барьерах, визовых ограничениях и бесперспективности членства. Дуда поддерживает стремление Украины и Молдовы по направлению к ЕС.

Сила нашего сообщества и его восприятие в мире должны вытекать из его авторитета. Я говорю о расширении. Мы – Европа, континент, а не клуб для избранных,

– отметил Дуда.

Также глава государства заверил в поддержке официального Киева: мол, и через 10 – 15 лет даже другой президент Польши будет говорить то же самое.

Президент Эстонии подчеркнула удаленность Украины от ЕС

Тем временем, у президента Эстонии Керсти Кальюлайд совсем другое мнение, чем у Дуды. Политик убеждена, что Украину от Евросоюза, как и от НАТО, отделяют "световые годы".

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Глава Эстонии об этом заявила во время визита в Киев. Она назвала несколько проблем, которые являются препятствием украинской евроинтеграции. Речь идет о невыполнении необходимых критериев, олигархизации и коррупции. Несмотря на это Кальюлайд говорит, что поддерживает желание попасть в ЕС как Украины, так и Молдовы.