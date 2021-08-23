Зеленский отметил, что российский газопровод рассматривают как угрозу безопасности. Поэтому, по словам президента, надо совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуск.
Кстати Польша понимает, как болит из-за равнодушия союзников, – Дуда об оккупации Крыма
Украинский политик отметил, что остановка достройки российского газопровода в интересах энергетической безопасности Европы.
Кстати, Дуда и Зеленский обсудили совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.
Совместная статья Зеленского и Дуды
Зеленский и Дуда недавно опубликовали совместную статью во французском Le Figaro. Президенты вместе отметили, что Украина в будущем должна стать членом Евросоюза.
Последние новости о "Северном потоке-2"
- Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден 21 июля согласовали соглашение по "Северному потоку-2".
- Берлин обязался инициировать санкции против России, если она будет использовать газ как оружие.
- Украина направила ноты по соглашению в Брюссель и Вашингтон.
- В операторе газопровода Nord Stream 2 AG заявили, что проект уже завершен на 99%.