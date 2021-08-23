Зеленский отметил, что российский газопровод рассматривают как угрозу безопасности. Поэтому, по словам президента, надо совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуск.

Кстати Польша понимает, как болит из-за равнодушия союзников, – Дуда об оккупации Крыма

Украинский политик отметил, что остановка достройки российского газопровода в интересах энергетической безопасности Европы.

Кстати, Дуда и Зеленский обсудили совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.

Совместная статья Зеленского и Дуды

Зеленский и Дуда недавно опубликовали совместную статью во французском Le Figaro. Президенты вместе отметили, что Украина в будущем должна стать членом Евросоюза.

Обратите внимание! Дуда прибыл в Киев вечером 22 августа. Президент Польши принял участие в первом саммите Крымской платформы.

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