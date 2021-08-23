Лидеры Украины и Польши отмечают, что обе страны из своих исходных позиций 30 лет назад стремились присоединиться к "европейской семье свободных наций".
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Украина должна быть в ЕС
С точки зрения Польши, место Украины – в Европейском Союзе,
– говорится в заголовке.
Дуда в статье отметил, что Польша первой признала независимость Украины и в дальнейшем рассматривала страну как своего будущего партнера и союзника в ЕС и НАТО.
"Мы убеждены, что Украина, а также Польша и все страны-члены ЕС выиграют от будущего принятия Украины в ЕС", – написали главы государств.
Они уточнили, что Европа никогда не заканчивалась на Эльбе или Одере. Поэтому искусственно, несправедливо и абсурдно было бы строить ее границу на Буге – где сходятся границы Польши и Украины.
Угрозы оккупации и войны на Донбассе
Дуда и Зеленский также отметили, что разделяют отношение к угрозам безопасности относительно оккупации Крыма и войны на Донбассе.
Войска, стоящие рядом с нашими границами и на временно оккупированных территориях Украины – вызов для европейской безопасности,
– говорится в публикации.
Они подчеркнули, что иные действия России, которые труднее разоблачить – подрывная деятельность, политическая коррупция – угрожают разрушением мира в Европе.
Опасность от запуска "Северного потока-2"
Президенты объяснили, что Польша и Украина против строительства трубопровода "Северный поток-2". Этот проект они считают политическим ходом России для давления на Украину и создания предпосылок для новой агрессии в Восточной Европе.
Кроме того, лидеры стран убеждены, что недавнее заявление США и Германии насчет газопровода подрывает доверие союзников и ослабляет безопасность в этой части континента.
Украина следует примеру Польши
Главы государств отметили, что Польша является для Украины успешным примером трансформации и экономического роста, а связи между странами крепнут.
В статье вспомнили и основание "Люблинского треугольника" вместе с Литвой как демонстрацию общего исторического прошлого.