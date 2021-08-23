Лідери України та Польщі зазначають, що обидві країни зі своїх вихідних позицій 30 років тому прагнули приєднатися до "європейської сімї вільних націй".

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Україна має бути в ЄС

З погляду Польщі, місце України – у Європейському Союзі,

– йдеться у заголовку.

Дуда у статті наголосив, що Польща першою визнала незалежність України та надалі розглядала країну як свого майбутнього партнера та союзника в ЄС та НАТО.

"Ми переконані, що Україна, а також Польща та усі країни-члени ЄС виграють від майбутнього прийняття України у ЄС", – написали глави держав.

Вони уточнили, що Європа ніколи не закінчувалася на Ельбі чи Одері. Тому штучно, несправедливо та абсурдно було б будувати її кордон на Бузі – де сходяться кордони Польщі й України.

Загрози окупації та війни на Донбасі

Дуда та Зеленський також зауважили, що поділяють ставлення до безпекових загроз щодо окупації Криму та війни на Донбасі.

Війська, що стоять поряд з нашими кордонами та на тимчасово окупованих територіях України – виклик для європейської безпеки,

– мовиться у публікації.

Вони наголосили, що інші дії Росії, які важче викрити – підривна діяльність, політична корупція – загрожують руйнацією миру в Європі.

Небезпека від запуску "Північного потоку-2"

Президенти пояснили, що Польща й Україна проти будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Цей проєкт вони вважають політичним ходом Росії для тиску на Україну та створення передумов для нової агресії в Східній Європі.

Крім того, лідери країн переконані, що нещодавня заява США й Німеччини щодо газопроводу підриває довіру союзників і послаблює безпеку в цій частині континенту.

Україна наслідує приклад Польщі

Глави держав зазначили, що Польща є для українців успішним прикладом трансформації та економічного зростання, а зв'язки між країнами міцнішають.

У статті згадали й заснування "Люблінського трикутника" разом з Литвою як демонстрацію спільного історичного минулого.

Нагадаємо, Анджей Дуда особисто бере участь у першому саміті Кримської платформи, який 23 серпня відбувається у Києві.