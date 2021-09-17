Как выяснили, прежде чем запустить газопровод, его нужно сертифицировать. Законодательство у немцев далеко не такое реактивное, как хотел бы Кремль.

К теме Сертификация "Северного потока-2" может длиться более 2 месяцев, – Еврокомиссия

"Всю работу закончили. Сейчас идет процесс получений необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выяснилось, по немецкому законодательству, небыстрый. Там 4 месяца. Это в начале 2022 года", – сказал Лавров.

Сколько может длиться сертификация

Даже 4 месяца – это крайне оптимистичный сценарий для россиян. На самом деле срок может быть вдвое длиннее.

До 4 месяцев может длиться сертификация немецким регулятором, а после принятия решения немецким регулятором, он должен передать для утверждения это решение в Европейскую комиссию. Есть 2 месяца, за которые она будет рассматривать этот документ и рассмотрение документов еще дополнительно могут продлить на 2 месяца. Елена Зеркаль Советник министра энергетики Украины

Зеркаль добавила, максимально это может затянуться на 8 месяцев. По ее словам, Европа наносила удар по тому, в чем уже были твердо убеждены в России, но Кремль не смог навязать миру свою позицию.

Что говорят в Европарламенте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что несмотря на оппонентов "Северного потока-2", остановить запуск газопровода невозможно. Однако 16 сентября Европарламент принял новую резолюцию.

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В документе задекларировали общее желание не дать запустить "Северный поток-2" и предположили возможность отключения России от платежной системы SWIFT. Европарламент призвал перестать питать иллюзии, что с агрессором можно вести только деловые отношения.

Евродепутаты прямым текстом сказали, что российская труба способна разорвать Европу изнутри, ведь ее наличие вызвало массу ссор и разногласий. Это осознают даже немцы, несмотря на то, что именно немецкий канцлер Ангела Меркель является главной лоббисткой газопровода.

Как и многие коллеги из других организаций, мы уже долго против проекта Nord Stream. Думаем, что в политическом и экологическом смысле это очень плохая идея. Мне стыдно, что это происходит. Это показатель, что в Берлине что-то не так,

– отметил немецкий участник Международной мониторинговой миссии Тим Бозе.

Европарламентарии осознают экономическую выгодность запуска "Северного потока-2". Однако если ЕС – это коллективный орган, то нужно жертвовать индивидуальным комфортом ради общего блага, поэтому евродепутаты призвали объединить усилия и остановить энергетическую экспансию России.

О чем резолюция

В резолюции говорится, что решение некоторых стран-членов относительно строительства "Северного потока-2" несовместимо с ценностями солидарности и доверия в пределах Энергетического союза. Сообщили, что строительство газопровода должны немедленно остановить, а также его нельзя вводить в эксплуатацию, даже если проект достроят.

В Киеве уже отреагировали на принятую резолюцию. В украинском МИД ею довольны. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что один из главных подходов, который определил Европейский парламент касательно отношений с Россией – невозможность возврата к нормальному сотрудничеству.

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"Это называется business as usual. Это будет пока Россия не прекратит агрессивную политику и гибридную войну против Европейского Союза, стран восточного партнерства, к которому принадлежит и Украина", – заявил Кулеба.

Как будет действовать Украина

Министерство энергетики Украины договаривается об альтернативных путях поставок газа из ЕС, чтобы уменьшить энергетическую зависимость от России. Зеркаль рассказала, что в ЕС есть специальная директива, которая касается именно безопасности поставок.

В документе, по словам советника министра энергетики, страны разделены на группы, в которых они друг друга поддерживают для недопущения кризисных ситуаций.

Мы сейчас ставим вопрос о том, чтобы Украину включили в одну из таких групп и чтобы другие страны, входящие в эту группу могли помочь в случае возникновения какой-то кризисной ситуации,

– отметила Зеркаль.

Одновременно в высоких кабинетах в Киеве просчитывают, как использовать европейские судебные инстанции, чтобы остановить Кремль с его газовым оружием массового поражения.

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