А когда закончил, то объяснил: это была цитата российского президента Владимира Путина. Зеленский привел ее в качестве примера того, что Россия говорит одно, а делает совсем другое.

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Зеленский в ООН процитировал Путина

Владимир Зеленский в ООН рассказывал среди прочего и о преступлениях России – в Крыму (нарушение прав человека, задержания крымских татар), на Донбассе (массовая выдача украинцам российских паспортов, принуждение к участию в выборах в российский парламент).

Из-за этих действий России, как отметил Зеленский, сейчас уже никто в мире не может чувствовать себя в безопасности и рассчитывать на защиту международного права.

Тут неожиданно президент Украины начал говорить по-русски:

Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений, когда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет все больше и больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свобод.

После короткой паузы Владимир Зеленский объяснил, что только что процитировал не кого-нибудь, а президента России Владимира Путина. Именно так тот говорил и в Мюнхене в 2007, и в 2015.

"Как Россия этого придерживается? Мы уже увидели", – подытожил он, намекая на то, что Россия регулярно говорит одно, а делает совсем другое, причем часто противоположное.

Ответ на вопрос российских журналистов о Путине

Когда Владимир Зеленский уже выходил из здания ООН, к нему подбежали и российские журналисты. Они выкрикнули вопрос: "Когда вы будете встречаться с Владимиром Путиным".

Президент Украины коротко ответил на ходу, разведя руками: "Когда он будет готов".

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Рассуждения после выступления в ООН

После речи Владимира Зеленского на Генассамблее к нему подошли журналисты телеканала "Дом" . Они попросили президента Украины коротко рассказать о своих впечатлениях, и тот ответил так: