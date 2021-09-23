А когда закончил, то объяснил: это была цитата российского президента Владимира Путина. Зеленский привел ее в качестве примера того, что Россия говорит одно, а делает совсем другое.
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Зеленский в ООН процитировал Путина
Владимир Зеленский в ООН рассказывал среди прочего и о преступлениях России – в Крыму (нарушение прав человека, задержания крымских татар), на Донбассе (массовая выдача украинцам российских паспортов, принуждение к участию в выборах в российский парламент).
Из-за этих действий России, как отметил Зеленский, сейчас уже никто в мире не может чувствовать себя в безопасности и рассчитывать на защиту международного права.
Тут неожиданно президент Украины начал говорить по-русски:
Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений, когда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет все больше и больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свобод.
После короткой паузы Владимир Зеленский объяснил, что только что процитировал не кого-нибудь, а президента России Владимира Путина. Именно так тот говорил и в Мюнхене в 2007, и в 2015.
"Как Россия этого придерживается? Мы уже увидели", – подытожил он, намекая на то, что Россия регулярно говорит одно, а делает совсем другое, причем часто противоположное.
Ответ на вопрос российских журналистов о Путине
Когда Владимир Зеленский уже выходил из здания ООН, к нему подбежали и российские журналисты. Они выкрикнули вопрос: "Когда вы будете встречаться с Владимиром Путиным".
Президент Украины коротко ответил на ходу, разведя руками: "Когда он будет готов".
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Рассуждения после выступления в ООН
После речи Владимира Зеленского на Генассамблее к нему подошли журналисты телеканала "Дом". Они попросили президента Украины коротко рассказать о своих впечатлениях, и тот ответил так:
- "Есть проблемы, которые надо было решать на вчера".
- "При всем уважении, на Генассамблее ООН я не вижу решения каких-то глобальных проблем".
- "Вижу риторику, что все хотят. Многое хотят. Но должны быть действенные инструменты".
- А где их взять, если есть страны с правом вето, которые "даже не приезжают" на Генассамблею ООН.
- ООН нуждается в обновлении, ведь должна быть "скорой помощью для глобальных проблем", помощью людям.