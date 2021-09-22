Официальный визит Зеленского и украинской делегации в Соединенные Штаты начался 20 сентября. Кроме главы государства, в Нью-Йорк прибыли министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава Меджлиса Рефат Чубаров.

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Президент Украины выступил на Генассамблее ООН

В рамках поездки в США украинский лидер выступил на сессии Генассамблеи ООН с речью. Президент сделал несколько громких заявлений.

Пора проснуться, без лести и лукавства могу сказать, что Украина сделала это давно. Украина не засыпала, когда пережила Голодомор Бабий Яр, когда весь мир пережил две Мировые войны, Холокост, потерял 100 миллионов человек. Это была цена за осознание человечеством, что все народы, все страны равны. А все конфликты надо решать только диалогами, а не танками,

– начал Владимир Зеленский.

COVID-19 дал ответ на вопрос о единстве

В 1945 году Украина стала одним из государств-основательниц ООН. Однако через 76 человечество пытается обеспечить права всех народов. А что же делали все эти годы?

"Ответ дал COVID-19 – мы играли в равенство, играли в единство. Где одно дело делить общие цели, другое – делить вакцины, дающие жизнь. Оказалось, что в статьях о равенстве есть надпись мелким шрифтом, что все мы люди, все мы равны, но спасательные шлюпки первыми получают пассажиры первого класса", – продолжил глава государства.

Украина не ждала помощи от других и помогала другим, не дожидаясь благодарности. Украина помогала всем, когда мир забыл, что пандемия не навсегда. Когда все госвы соберутся здесь (Генассамблеи ООН-24 канал – - Украине не стыдно,

– отметил президент.

Украина хочет оживить ООН

Украина хочет оживить ООН, для начала надо оживить устав Генассамблеи Организации Объединенных Наций – это не рекомандации, которые можно выполнять по своему желанию.

Ведь там нет слов: "каждый сам за себя". Тогда бы миру не пришлось признавать, что он провалил этот экзамен на COVID-19, экзамен на единство,

– Владимир Зеленский.

Украина эвакуировала сотни людей из Кабула

Президент напомнил, как Украина спасала людей из захваченного талибами Кабула. Военные не обращали внимания, на расу или националность, или вероисповедание, а пытались помочь всем.

Это преданность основным принципам ООН,

– подчеркнул политик.

Крымская платформа

Глава государства отметил, что очень благодарен 46 странам, которые приняли участие в первом саммите Крымской платформы. Он пригласил 193 государства ООН присоединиться к совместной декларации участниц Крымской платформы, осудив оккупацию, чтобы показать: они против силовой смены границ.

Задержание Джелялова

Владимир Зеленский вспомнил задержания Наримана Джелялова, которого незаконно задержали в оккупированном Крыму и хотят посадить в тюрьму по надуманным обвинениям.

Я рассчитываю на поддержку международного сообщества в этом вопросе и вопросе освобождения Наримана Джелялова, а также освобождения около 450 украинцев, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Украины и в России,

– добавил президент.

Россия сделала из Крыма военную базу

Крым требует внимания ООН, ведь из уникальной природы Россия сделала военную базу. Вместо фауны и флоры там флот и солдаты. В то же время в душах крымчан – глобальное опустошение.

Мир тянет рюкзак угроз

"Мир не успевает решить очень важные темы, потому что появляются новые. Важные темы, каждый раз будто избирается глобальное бедствие года, о котором через год уже никто не вспоминает, потому что будет новое", – сказал глава государства.

Мир складывает их в большой рюкзак, который тянет годами, который уже максимально заполнен. В нем голод, бедность, грамотность, чистый воздух, питьевая вода, оккупация. Чтобы решить это, нам не хватает времени, а главное не хватает смелости,

– подытожил Владимир Зеленский.

Речь Владимира Зеленского: смотрите видео

Визит Зеленского в США: что известно

Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что глава Украины в США примет участие в сессии Генассамблеи ООН, а также проведет ряд двусторонних встреч с главами других стран, представителями международных организаций, генсеком ООН, представителями бизнеса и украинской общиной в США.

По словам Кулебы, красной нитью участия Зеленского в Генассамблее ООН будет тема Крыма.

Встретится Зеленский и с представителями бизнеса, и инвесторами, а также с украинской общиной в США.

Важно! 14 сентября в Нью-Йорке стартовала 76-я сессия Генассамблеи ООН. На заседании 17 сентября проголосовали за включение в повестку дня вопрос о ситуации на временно оккупированных территориях Украины. За это были 65 делегаций, против – 11, еще 37 – воздержались. Голосование провели по требованию России, иначе оно бы попало в повестку дня автоматически.