За включение вопроса проголосовали 65 делегаций, против были 11, еще 37 – воздержались. Голосование провели по требованию России, другим способом оно бы попало в повестку дня автоматически.
Ранее Украина планирует на Генассамблее ООН созвать дебаты по ситуации в Крыму и на Донбассе
Делегации каких стран были против:
- Россия,
- Армения,
- Беларусь,
- Боливия,
- Куба,
- Северная Корея,
- Иран,
- Казахстан,
- Никарагуа,
- Филиппины,
- Сирия.
Зеленский выступит на Генассамблее ООН
Отметим, что именно для участия в Генассамблее ООН президент Владимир Зеленский снова посетит США. Туда глава государства отправится уже 20 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Больше здесь Зеленский таки снова летит в США: выступит в ООН и проведет ряд встреч
Также у Зеленского запланированы встречи с лидерами других стран и генсеком ООН Антониу Гуттеришем.