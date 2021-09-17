За включення питання проголосували 65 делегацій, проти були 11, ще 37 – утримались. Голосування провели на вимогу Росії, в інший спосіб воно б потрапило у порядок денний автоматично.

Раніше Україна планує на Генасамблеї ООН скликати дебати щодо ситуації в Криму і на Донбасі

Делегації яких країн були проти:

  • Росія,
  • Вірменія,
  • Білорусь,
  • Болівія,
  • Куба,
  • Північна Корея,
  • Іран,
  • Казахстан,
  • Нікарагуа,
  • Філіппіни,
  • Сирія.

Зеленський виступить на Генасамблеї ООН

Зазначимо, що саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідає США. Туди глава держави вирушить вже 20 вересня. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Більше тут Зеленський таки знову летить до США: виступить в ООН і матиме низку зустрічей

Також у Зеленського заплановані зустрічі з лідерами інших країн та генсеком ООН Антоніу Гуттерішем.