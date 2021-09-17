За включення питання проголосували 65 делегацій, проти були 11, ще 37 – утримались. Голосування провели на вимогу Росії, в інший спосіб воно б потрапило у порядок денний автоматично.

Раніше Україна планує на Генасамблеї ООН скликати дебати щодо ситуації в Криму і на Донбасі

Делегації яких країн були проти:

Росія,

Вірменія,

Білорусь,

Болівія,

Куба,

Північна Корея,

Іран,

Казахстан,

Нікарагуа,

Філіппіни,

Сирія.

Зеленський виступить на Генасамблеї ООН

Зазначимо, що саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідає США. Туди глава держави вирушить вже 20 вересня. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Більше тут Зеленський таки знову летить до США: виступить в ООН і матиме низку зустрічей

Також у Зеленського заплановані зустрічі з лідерами інших країн та генсеком ООН Антоніу Гуттерішем.

Зверніть увагу! Зеленський був у Сполучених Штатах менше, ніж місяць тому. Він зустрічався з главою Білого дому Джо Байденом 1 вересня.