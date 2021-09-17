За включення питання проголосували 65 делегацій, проти були 11, ще 37 – утримались. Голосування провели на вимогу Росії, в інший спосіб воно б потрапило у порядок денний автоматично.
Раніше Україна планує на Генасамблеї ООН скликати дебати щодо ситуації в Криму і на Донбасі
Делегації яких країн були проти:
- Росія,
- Вірменія,
- Білорусь,
- Болівія,
- Куба,
- Північна Корея,
- Іран,
- Казахстан,
- Нікарагуа,
- Філіппіни,
- Сирія.
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН
Зазначимо, що саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідає США. Туди глава держави вирушить вже 20 вересня. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.
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Також у Зеленського заплановані зустрічі з лідерами інших країн та генсеком ООН Антоніу Гуттерішем.