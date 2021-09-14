Під час телефонної розмови Дмитро Кулеба окреслив основні пріоритети України на цьогорічній сесії Генеральної асамблеї. Серед них питання окупованих територій та боротьби з кризою, яку спричинила пандемія COVID-19.

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Кулеба просить залучити досвід ООН

Дмитро Кулеба у розмові з Абдуллою Шахідом наголосив, що для України є пріоритетною деокупація територій. Саме тому нам потрібна всебічна підтримка з боку ООН, зокрема Кримської платформи. Кулеба переконаний, що деокупація Криму допоможе повернути повагу до Статуту ООН і припинить порушення міжнародного права.

Окрім того, серйозною проблемою для України є питання покращення умов життя людей, які постраждали від російської агресії на Донбасі. Для цього голова українського МЗС просить ООН залучити свій багаторічний досвід у розв'язанні гуманітарних питань у різних країнах.

ООН має знання, досвід та технології реалізації проєктів із відновлення територій, які постраждали від збройних конфліктів. Ми зацікавлені у більш активній діяльності ООН у регіоні, зокрема у сферах гуманітарного розмінування, розбудови медичної, освітньої та житлово-комунальної інфраструктури,

– наголосив Кулеба.

Україна готова до співпраці

Для подолання кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу, за словами Кулеби, усі країни мають співпрацювати та мати рівний доступ до вакцин. Також міністр закордонних справ наголосив, що Україна готова до співпраці з ООН у цьому питанні.

Також Дмитро Кулеба побажав Абдуллі Шахіду успіху на новій посаді.

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