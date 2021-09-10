Про це заявив міністр закордонних справ країни Сергій Лавров під час форуму "Уся Росія-2021". Він назвав таку пропозицію несерйозною.

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Як Кремль пояснює відмову

За словами Лаврова, Росія не готова до зустрічі в нормандському форматі в умовах, які склалися. Причиною начебто є відмова України від виконання мінських домовленостей.

Коли Росію закликають провести зустріч у нормандському форматі, то вона просить спочатку пояснити, як це все поєднується, тому що мінські домовленості заперечуються,

– наголосив він.

Довідка. Мінські домовленості – угода про тимчасове перемир'я у війні на Сході України, досягнута 5 вересня 2014 року на переговорах у Мінську.

Лавров зазначив, що Німеччина та Франція запропонували провести зустріч у нормандському форматі. Однак Кремль намагається з'ясувати, як ці країни ставляться до дій Володимира Зеленського та його команди, які нібито "перекреслюють можливість виконати мінські домовленості".

"Вони кажуть, що треба зібратися і там подивитися. Це розмова несерйозна й непрофесійна", – додав глава МЗС Росії.

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