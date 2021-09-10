Про це заявив міністр закордонних справ країни Сергій Лавров під час форуму "Уся Росія-2021". Він назвав таку пропозицію несерйозною.
До теми "Зовнішньополітична шизофренія": Лавров грубо відповів Кулебі щодо нормандської зустрічі
Як Кремль пояснює відмову
За словами Лаврова, Росія не готова до зустрічі в нормандському форматі в умовах, які склалися. Причиною начебто є відмова України від виконання мінських домовленостей.
Коли Росію закликають провести зустріч у нормандському форматі, то вона просить спочатку пояснити, як це все поєднується, тому що мінські домовленості заперечуються,
– наголосив він.
Лавров зазначив, що Німеччина та Франція запропонували провести зустріч у нормандському форматі. Однак Кремль намагається з'ясувати, як ці країни ставляться до дій Володимира Зеленського та його команди, які нібито "перекреслюють можливість виконати мінські домовленості".
"Вони кажуть, що треба зібратися і там подивитися. Це розмова несерйозна й непрофесійна", – додав глава МЗС Росії.
Дізнайтеся більше Зеленський висловив сподівання на "предметну" зустріч з Путіним
Нормандський формат: останні новини
- Володимир Зеленський зазначив, що Україна має намір розбудувати нормандський формат. Для цього до перемовин щодо врегулювання ситуації на Донбасі запросили Сполучені Штати.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак після зустрічі Зеленського з Джозефа Байдена заявив про готовність США до участі в нормандському форматі.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до проведення зустрічі глав МЗС у нормандському форматі. Однак Київ чекає підтвердження участі від Росії.
- Варто зауважити, що остання зустріч в нормандському форматі за участю українського президента відбулась у грудні 2019 року.