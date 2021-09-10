Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров во время форума "Вся Россия-2021". Он назвал такое предложение несерьезным.

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Как Кремль объясняет отказ

По словам Лаврова, Россия не готова ко встрече в нормандском формате в сложившихся условиях. Причиной якобы является отказ Украины от выполнения минских договоренностей.

Когда Россию призывают провести встречу в нормандском формате, то она просит сначала объяснить, как это все сочетается, потому что минские договоренности отрицаются,
– подчеркнул он.

Лавров отметил, что Германия и Франция предложили провести встречу в нормандском формате. Однако Кремль пытается выяснить, как эти страны относятся к действиям Владимира Зеленского и его команды, которые якобы "перечеркивают возможность выполнить минские договоренности".

"Они говорят, что надо собраться и там посмотреть. Это разговор несерьезный и непрофессиональный", – добавил глава МИД России.

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Нормандский формат: последние новости

  • Владимир Зеленский отметил, что Украина намерена построить нормандский формат. Для этого к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе пригласили Соединенные Штаты.
  • Глава Офиса Президента Андрей Ермак после встречи Зеленского с Джозефом Байденом заявил о готовности США к участию в нормандском формате.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к проведению встречи глав МИД в нормандском формате. Однако Киев ждет подтверждения участия от России.
  • Стоит отметить, что последняя встреча в нормандском формате с участием украинского президента состоялась в декабре 2019 года.