Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров во время форума "Вся Россия-2021". Он назвал такое предложение несерьезным.

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Как Кремль объясняет отказ

По словам Лаврова, Россия не готова ко встрече в нормандском формате в сложившихся условиях. Причиной якобы является отказ Украины от выполнения минских договоренностей.

Когда Россию призывают провести встречу в нормандском формате, то она просит сначала объяснить, как это все сочетается, потому что минские договоренности отрицаются,

– подчеркнул он.

Справка. Минские договоренности – соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое 5 сентября 2014 года на переговорах в Минске.

Лавров отметил, что Германия и Франция предложили провести встречу в нормандском формате. Однако Кремль пытается выяснить, как эти страны относятся к действиям Владимира Зеленского и его команды, которые якобы "перечеркивают возможность выполнить минские договоренности".

"Они говорят, что надо собраться и там посмотреть. Это разговор несерьезный и непрофессиональный", – добавил глава МИД России.

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