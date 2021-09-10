Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров во время форума "Вся Россия-2021". Он назвал такое предложение несерьезным.
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Как Кремль объясняет отказ
По словам Лаврова, Россия не готова ко встрече в нормандском формате в сложившихся условиях. Причиной якобы является отказ Украины от выполнения минских договоренностей.
Когда Россию призывают провести встречу в нормандском формате, то она просит сначала объяснить, как это все сочетается, потому что минские договоренности отрицаются,
– подчеркнул он.
Лавров отметил, что Германия и Франция предложили провести встречу в нормандском формате. Однако Кремль пытается выяснить, как эти страны относятся к действиям Владимира Зеленского и его команды, которые якобы "перечеркивают возможность выполнить минские договоренности".
"Они говорят, что надо собраться и там посмотреть. Это разговор несерьезный и непрофессиональный", – добавил глава МИД России.
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Нормандский формат: последние новости
- Владимир Зеленский отметил, что Украина намерена построить нормандский формат. Для этого к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе пригласили Соединенные Штаты.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак после встречи Зеленского с Джозефом Байденом заявил о готовности США к участию в нормандском формате.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к проведению встречи глав МИД в нормандском формате. Однако Киев ждет подтверждения участия от России.
- Стоит отметить, что последняя встреча в нормандском формате с участием украинского президента состоялась в декабре 2019 года.