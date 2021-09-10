Свои надежды относительно встречи с главой государства-агрессора Зеленский выразил 10 сентября во время выступления на Ялтинской международной конференции (YES).
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Зеленский о встрече с Путиным
Украинский лидер отметил, что у него не хватает времени думать о главе Кремля. Зато Зеленского больше интересует, может ли он с Путиным "предметно" встретиться.
Более предметно, чем было на первой встрече нормандского формата,
– пояснил Зеленский.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Зеленского и Путина должна состояться. Глава МИД считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе "нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в России".
Встреча президента Украины и главы страны-оккупанта: что известно
- Предложение встретиться Зеленский сделал Путину еще в апреле 2021 года – когда у украинской границы скопились российские войска. Тогда президент Украины хотел переговоров на Донбассе.
- В ответ глава государства-агрессора предложил Зеленскому встретиться с боевиками.
- Впоследствии украинский лидер дал поручение Офису Президента заняться организацией переговоров тет-а-тет.
- В июле Зеленский говорил, что подготовка к разговору продолжается. В Кремле же отмечали, что Путин не согласится на встречу, если глава Украины потребует затронуть тему Крыма.