Путин не согласится на встречу, где вопрос оккупированного полуострова будет на повестке дня. Об этом рассказал рупор Кремля Дмитрий Песков в эфире одной из пропагандистских программ.
Обратите внимание Зеленский может выставить Путина бешеным диктатором, поэтому встречи не будет, – Фейгин
Москва желает встречи
Спикер Путина убеждает, что Россия готова говорить о Крыме исключительно как о регионе своей страны. В противном случае переговоры между президентами для Кремля смысла не имеют.
И вообще, по словам Пескова, для России "вопроса Крыма" не существует.
Зеленский хочет обсудить Крым? Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с позиции, что это регион России,
– добавил представитель Кремля.
Однако Песков заявил, что Москва готова к диалогу и нормализации отношений с Украиной, хоть таких же инициатив от Киева не видит.
Последние заявления Кремля:
- Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, представители обеих стран озвучили совместное заявление о том, что газопровод "Северный поток-2" является угрожающим. В Кремле заявили, что их проект является исключительно коммерческим.
- Дмитрий Песков прокомментировал намерение Украины вступить в НАТО. Он сказал, что России не нравится вероятность приближения Североатлантического альянса к своим границам. Кроме того, спикер Путина пригрозил контрмерами.
- Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на Донбассе. В кремлевском МИДе в этом обвинили Украину, которая "не хочет решать все мирно".