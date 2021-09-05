Путин не согласится на встречу, где вопрос оккупированного полуострова будет на повестке дня. Об этом рассказал рупор Кремля Дмитрий Песков в эфире одной из пропагандистских программ.

Обратите внимание Зеленский может выставить Путина бешеным диктатором, поэтому встречи не будет, – Фейгин

Москва желает встречи

Спикер Путина убеждает, что Россия готова говорить о Крыме исключительно как о регионе своей страны. В противном случае переговоры между президентами для Кремля смысла не имеют.

И вообще, по словам Пескова, для России "вопроса Крыма" не существует.

Зеленский хочет обсудить Крым? Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с позиции, что это регион России,

– добавил представитель Кремля.

Однако Песков заявил, что Москва готова к диалогу и нормализации отношений с Украиной, хоть таких же инициатив от Киева не видит.

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