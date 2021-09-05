Ведь такие переговоры будут иметь лишь негативные последствия для Кремля. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Обратите внимание Никто этого не отрицает, – спикер Путина прокомментировал возможность встречи с Зеленским

По его словам, России все время нужно какое-то унижение Зеленского. Поэтому его и называют "слабаком", "актером". Впрочем, глава Украины по этим правилам не играет давно – с 2019 года. Поэтому встреча двух президентов для Путина будет в минус.

Зеленский сумеет на такой встрече выставить Путина бешеным диктатором. Этого они тоже не хотят. Поэтому я думаю, что встречи никакой не будет,

– отметил адвокат.

И добавил, Путину нужна лишь капитуляция Зеленского. И ему нет разницы, где именно это произойдет – в Москве, Крыму или на Донбассе.

Дело не в месте проведения встречи, – Фейгин

Фейгин считает, что дело не только в месте проведения переговоров. Можно было в Минске теоретически встречаться. Но без сдачи Зеленского Путину неинтересно с ним встречаться.

Он вспомнил, 9 декабря 2019 года на саммите "нормандской четверки" Москва рассчитывала, что Зеленский согласится на план, который ему был предложен. Тогда этим занимался помощник Путина Сурков, а президент Украины просто это отверг.

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