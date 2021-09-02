Он отметил, что общение на высшем уровне должно быть хорошо подготовлено и преследовать определенные цели.

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Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможность такого общения, но при этом по линии администраций президента пока (стороны – 24 канал) далеки от того, чтобы согласовать какой-то конкретный порядок дня,

– сказал Песков.

Спикер Путина выразил сомнение в том, что такая встреча возможна в 2021 году.

"В плане подготовки пока есть проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы обсуждать", – добавил он.

Зеленский предлагал встретиться на Донбассе

Ранее Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса. Позже президент Украины заявил, что ему не важно, где именно пройдут переговоры.

Руководитель Кремля ответил, что готов в любой момент принять украинского лидера в Москве. Впоследствии стало известно, что пообщаться главы государств могут на нейтральной территории.

Впоследствии Владимир Зеленский поручил Андрею Ермаку заняться вопросом организации встречи. В то же время в России сообщили, что не готовы обсуждать вопрос войны на Донбассе.

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