Встреча тет-а-тет длилась приблизительно 2 часа. О впечатлениях украинский президент рассказал во время общения с журналистами на открытии Украинского дома в Вашингтоне.

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Зеленский поделился впечатлениями от встречи Байденом

Зеленский ответил на вопросы журналистов о его впечатлениях от встречи с президентом США. Г лава государства рассказал, – то, что встреча длилась 2 часа свидетельствует о заинтересованности сторон в результате диалога.

Встреча была в нормальной, продуктивной, не всегда "солнечной" атмосфере. Нормальная мужской разговор,

– сказал Зеленский.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, почему "не всегда было солнечно", Зеленский ответил: "Нет времени отвлекаться на "солнце". Надо действовать. Идти вперед".

Президент заверил, что энергии Украины достаточно, чтобы "немного всех толкать". Зеленский сказал, что слышал от президента США "только приятные слова".

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Кстати, украинский президент прибыл на открытие Украинского дома в Вашингтоне, несмотря на сильный дождь.

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