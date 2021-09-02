Встреча тет-а-тет длилась приблизительно 2 часа. О впечатлениях украинский президент рассказал во время общения с журналистами на открытии Украинского дома в Вашингтоне.
К теме Зеленский встретился с Байденом: совместное заявление по итогам разговора
Зеленский поделился впечатлениями от встречи Байденом
Зеленский ответил на вопросы журналистов о его впечатлениях от встречи с президентом США. Глава государства рассказал, – то, что встреча длилась 2 часа свидетельствует о заинтересованности сторон в результате диалога.
Встреча была в нормальной, продуктивной, не всегда "солнечной" атмосфере. Нормальная мужской разговор,
– сказал Зеленский.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, почему "не всегда было солнечно", Зеленский ответил: "Нет времени отвлекаться на "солнце". Надо действовать. Идти вперед".
Президент заверил, что энергии Украины достаточно, чтобы "немного всех толкать". Зеленский сказал, что слышал от президента США "только приятные слова".
Владимир Зеленский прокомментировал встречу с Джо Байденом: смотрите видео
Кстати, украинский президент прибыл на открытие Украинского дома в Вашингтоне, несмотря на сильный дождь.
Прибытие Владимира и Елены Зеленских на открытие Украинского дома: смотрите видео
Коротко о встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена
- Джо Байден и Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне 1 сентября.
- Разговор тет-а-тет длилась приблизительно 2 часа. Впоследствии опубликовали совместное заявление по итогам разговора.
- В частности США предоставят Украине 12,8 миллиона долларов помощи для борьбы с COVID-19.
- Кроме того, Вашингтон направит 45 миллионов долларов гуманитарной помощи для населения Донбасса.
- Вашингтон предоставит Киеву 60 миллионов долларов военной помощи.
- Кроме того, Джо Байден выразил желание посетить Украину.