Зустріч тет-а-тет тривала орієнтовно 2 години. Про враження український президент розповів під час спілкування з журналістами на відкритті Українського дому в Вашингтоні.

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Зеленський поділився враженнями від зустрічі Байденом

Зеленський відповів на запитання журналістів про його враження від зустрічі з президентом США. Глава держави розповів, – те, що зустріч тривала 2 години свідчить про зацікавлення сторін в результаті діалогу.

Зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно "сонячній" атмосфері. Нормальна чоловіча розмова,

– сказав Зеленський.

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, чому "не завжди було сонячно", Зеленський відповів: "Немає часу відволікатись на "сонце". Треба діяти. Йти вперед".

Президент запевнив, що енергії України достатньо, щоб "трішечки всіх штовхати". Зеленський сказав, що чув від президента США "тільки приємні слова".

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До речі, український президент прибув на відкриття Українського дому в Вашингтоні, попри сильний дощ.

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