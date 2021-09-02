Він зазначив, що спілкування на вищому рівні має бути добре підготовлене та переслідувати певні цілі.

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Можна сказати, що жодна зі сторін не відкидає можливості такого спілкування, але при цьому по лінії адміністрацій президента поки (сторони – 24 канал) далекі від того, щоб узгодити якийсь конкретний порядок денний,

– сказав Пєсков.

Речник Путіна висловив сумнів у тому, що така зустріч можлива у 2021 році.

"У плані підготовки є проблеми з визначенням кола питань, які могли б обговорювати", – додав він.

Зеленський пропонував зустрітися на Донбасі

Раніше Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу. Пізніше президент України заявив, що йому не важливо, де саме пройдуть перемовини.

Керівник Кремля відповів, що готовий у коли-небудь прийняти українського лідера у Москві. Згодом стало відомо, що поспілкуватися глави держав можуть на нейтральній території.

Згодом Володимир Зеленський доручив Андрію Єрмаку зайнятись питанням організації зустрічі. Водночас у Росії повідомили, що не готові обговорювати питання війни на Донбасі.

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