Адже такі перемовини матимуть лише негативні наслідки для Кремля. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів російський правозахисник Марк Фейгін.
Зверніть увагу Ніхто цього не заперечує, – речник Путіна прокоментував можливість зустрічі зі Зеленським
За його словами, Росії весь час потрібно якесь приниження Зеленського. Тому його й називають "слабаком", "актором". Втім очільник України за цими правилами не грає давно – з 2019 року. Відтак зустріч обох президентів для Путіна буде в мінус.
Зеленський зуміє на такій зустрічі виставити Путіна скаженим диктатором. Цього вони теж не хочуть. Тому я думаю, що зустрічі ніякої не буде,
– відзначив адвокат.
І додав, Путіну потрібна лише капітуляція Зеленського. І йому немає різниці, де саме це відбудеться – в Москві, Криму чи на Донбасі.
Справа не в місці проведення зустрічі, – Фейгін
Фейгін вважає, що справа не лише в місці проведення перемовин. Можна було в Мінську теоретично зустрічатися. Але без здачі Зеленського Путіну нецікаво з ним зустрічатися.
Він пригадав, 9 грудня 2019 року на саміті "нормандської четвірки" Москва розраховувала, що Зеленський погодиться на план, який йому був запропонований. Тоді цим займався помічник Путіна Сурков, а президент України просто це відкинув.
Можлива зустріч Зеленського з Путіним: що відомо
- Володимир Зеленський у квітні 2021 року запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".
- Глава нашої держави навіть доручив Андрію Єрмаку зв'язатися з адміністрацією Путіна й організувати переговори.
- Натомість президент Росії відповів, що готовий прийняти Зеленського в будь-який час лише в Москві.
- Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що така зустріч навряд чи можлива у 2021 році. Мовляв, жодна зі сторін не відкидає можливості перемовин, але до узгодження ще далеко.