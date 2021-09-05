Адже такі перемовини матимуть лише негативні наслідки для Кремля. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

Зверніть увагу Ніхто цього не заперечує, – речник Путіна прокоментував можливість зустрічі зі Зеленським

За його словами, Росії весь час потрібно якесь приниження Зеленського. Тому його й називають "слабаком", "актором". Втім очільник України за цими правилами не грає давно – з 2019 року. Відтак зустріч обох президентів для Путіна буде в мінус.

Зеленський зуміє на такій зустрічі виставити Путіна скаженим диктатором. Цього вони теж не хочуть. Тому я думаю, що зустрічі ніякої не буде,

– відзначив адвокат.

І додав, Путіну потрібна лише капітуляція Зеленського. І йому немає різниці, де саме це відбудеться – в Москві, Криму чи на Донбасі.

Справа не в місці проведення зустрічі, – Фейгін

Фейгін вважає, що справа не лише в місці проведення перемовин. Можна було в Мінську теоретично зустрічатися. Але без здачі Зеленського Путіну нецікаво з ним зустрічатися.

Він пригадав, 9 грудня 2019 року на саміті "нормандської четвірки" Москва розраховувала, що Зеленський погодиться на план, який йому був запропонований. Тоді цим займався помічник Путіна Сурков, а президент України просто це відкинув.

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