Путін не погодиться на зустріч, де питання окупованого півострова буде на порядку денному. Про це розповів рупор Кремля Дмитро Пєсков в ефірі однієї з пропагандистських програм.
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Москва бажає зустрічі
Речник Путіна переконує, що Росія готова говорити про Крим виключно як регіон своєї країни. В іншому випадку переговори між президентами для Кремля сенсу не мають.
І взагалі, за словами Пєскова, для Росії "питання Криму" не існує.
Зеленський хоче обговорити Крим? Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з позиції, що це регіон Росії, – додав речник Кремля.
Однак Пєсков заявив, що Москва готова до діалогу та нормалізації стосунків з Україною, хоч таких же ініціатив від Києва не бачить.
Останні заяви Кремля:
- Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США, представники обох країн озвучили спільну заяву про те, що газопровід "Північний потік-2" є загрозливим. У Кремлі заявили, що їхній проєкт є виключно комерційним.
- Дмитро Пєсков прокоментував намір України вступити в НАТО. Він сказав, що Росії не подобається ймовірність наближення Північноатлантичного альянсу до своїх кордонів. Окрім того, речник Путіна пригрозив контрзаходами.
- Росія відмовилася продовжувати мандат місії ОБСЄ на Донбасі. В кремлівському МЗС в цьому звинуватили Україну, яка "не хоче вирішувати все мирно".