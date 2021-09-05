Путін не погодиться на зустріч, де питання окупованого півострова буде на порядку денному. Про це розповів рупор Кремля Дмитро Пєсков в ефірі однієї з пропагандистських програм.

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Москва бажає зустрічі

Речник Путіна переконує, що Росія готова говорити про Крим виключно як регіон своєї країни. В іншому випадку переговори між президентами для Кремля сенсу не мають.

І взагалі, за словами Пєскова, для Росії "питання Криму" не існує.

Зеленський хоче обговорити Крим? Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з позиції, що це регіон Росії, – додав речник Кремля.

Однак Пєсков заявив, що Москва готова до діалогу та нормалізації стосунків з Україною, хоч таких же ініціатив від Києва не бачить.

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