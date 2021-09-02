Про це інформують РИА Новости з посиланням на прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова. У Кремлі начебто звернули увагу на євроатлантичні прагнення України.
Читайте також Непогано, але недостатньо, – Зеленський вимагає більшої співпраці з НАТО
Наближення інфраструктури НАТО до кордонів не подобається Москві
Також росіяни помітили і "бажання вітати це з боку американців".
Президент Росії неодноразово викладав нашу досить чітку і зрозумілу послідовну позицію щодо продовження наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів: це те, що нам зовсім не подобається,
– сказав Пєсков.
Попри гучні заяви Росії, у Вашингтона – зовсім інша думка. Її озвучив під час зустрічі з президентом Зеленським голова Білого дому Джо Байден. Він наголосив, що Вашингтон підтримує бажання України пройти шлях до НАТО.
У США кажуть, що Україні треба здійснити певні кроки
Проте, згодом зазначили в адміністрації Байдена, для того, аби могти претендувати на членство в Альянсу, Україні слід зробити низку кроків. Зокрема, це стосується реформування задля верховенства закону, модернізацію оборонного сектора та економічне зростання.
До теми Байден запевнив, що США підтримують прагнення України до НАТО