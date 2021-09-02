Про це інформують РИА Новости з посиланням на прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова. У Кремлі начебто звернули увагу на євроатлантичні прагнення України.

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Наближення інфраструктури НАТО до кордонів не подобається Москві

Також росіяни помітили і "бажання вітати це з боку американців".

Президент Росії неодноразово викладав нашу досить чітку і зрозумілу послідовну позицію щодо продовження наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів: це те, що нам зовсім не подобається,

– сказав Пєсков.

Попри гучні заяви Росії, у Вашингтона – зовсім інша думка. Її озвучив під час зустрічі з президентом Зеленським голова Білого дому Джо Байден. Він наголосив, що Вашингтон підтримує бажання України пройти шлях до НАТО.

У США кажуть, що Україні треба здійснити певні кроки

Проте, згодом зазначили в адміністрації Байдена, для того, аби могти претендувати на членство в Альянсу, Україні слід зробити низку кроків. Зокрема, це стосується реформування задля верховенства закону, модернізацію оборонного сектора та економічне зростання.

До теми Байден запевнив, що США підтримують прагнення України до НАТО

Зверніть увагу! Щодо конкретних термінів – то тут у Вашингтоні з відповіддю не квапляться. Кажуть, що такі рішення залежать не від США. Дат не почув від Байдена під час зустрічі і Володимир Зеленський.