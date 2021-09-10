Свої сподівання щодо зустрічі очільником держави-агресорки Зеленський висловив 10 вересня під час виступу на Ялтинській міжнародній конференції (YES).
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Зеленський про зустріч з Путіним
Український лідер зазначив, що у нього не вистачає часу думати про главу Кремля. Натомість Зеленського більше цікавить, чи може він з Путіним "предметно" зустрітися.
Більш предметно, ніж було на першій зустрічі нормандського формату,
– пояснив Зеленський.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зустріч Зеленського та Путіна повинна відбутися. Глава МЗС вважає, що для врегулювання конфлікту на Донбасі "потрібно розмовляти з тим, хто ухвалює рішення в Росії".
Зустріч президента України та глави країни-окупанта: що відомо
- Пропозицію зустрітись Зеленський зробив Путіну ще у квітні 2021 року – коли біля українського кордону скупчились російські війська. Тоді президент України хотів перемовин на Донбасі.
- У відповідь глава держави-агресора запропонував Зеленському зустрітись з бойовиками.
- Згодом український лідер дав доручення Офісу Президента зайнятись організацією перемовин тет-а-тет.
- У липні Зеленський говорив, що підготовка до розмови триває. У Кремлі ж зазначали, що Путін не погодиться на зустріч, якщо глава України вимагатиме порушити тему Криму.