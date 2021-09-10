Свої сподівання щодо зустрічі очільником держави-агресорки Зеленський висловив 10 вересня під час виступу на Ялтинській міжнародній конференції (YES).

Читайте також Це буде найбільша помилка Росії, – Зеленський не виключає повномасштабної війни

Зеленський про зустріч з Путіним

Український лідер зазначив, що у нього не вистачає часу думати про главу Кремля. Натомість Зеленського більше цікавить, чи може він з Путіним "предметно" зустрітися.

Більш предметно, ніж було на першій зустрічі нормандського формату,

– пояснив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зустріч Зеленського та Путіна повинна відбутися. Глава МЗС вважає, що для врегулювання конфлікту на Донбасі "потрібно розмовляти з тим, хто ухвалює рішення в Росії".

Зустріч президента України та глави країни-окупанта: що відомо