Таку думку висловив у телеефірі 9 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він вважає, що розмовляти з Путіним "однозначно варто".

Міркування до теми Путін знає, про що говорити з Зеленським

"Розмовляти з Путіним варто однозначно"

Скандальна псевдоісторична стаття президента Росії Володимира Путіна про українсько-російські стосунки далека від реальностей політики, переконаний глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, у своєму тексті Путін принижує українську державність і повторює пропагандистські заяви про "один народ".

Кулеба ж каже, що з Путіним говорити треба, але до майбутнього його діалогу із Президентом України Володимиром Зеленським слід підходити "з дуже практичними політичними інструментами”.

"У 2019 році, наприклад, Путін так само хотів знищити українську державність, а проте пішов на конкретні поступки щодо обміну полоненими, звільнення наших політв'язнів, Олега Сенцова", – нагадав міністр.

Простіше кажучи, публічні заяви – це одне, а "рівень реальної політики" (коли можна розв'язувати важливі питання) – геть інше.

Однозначно варто (говорити з Путіним – 24 канал). Попри все те лукавство, яке Лунає з Кремля, всім очевидно, що мовиться про міжнародний збройний конфлікт (на Донбасі та навколо Криму – 24 канал), де є два учасники – Україна і Росія. Розмовляти потрібно з тим, хто ухвалює рішення в Росії – а це Володимир Путін,

– наголосив Кулеба.

На запитання ж про формат такої розмови глава МЗС відповів так:

"Це має бути розмова, надзвичайно складна розмова, але потрібно йти до неї. Це не означає, що нормандський формат ми відкидаємо. Позиція президента (Зеленського – 24 канал) полягає в тому, що потрібно використовувати будь-яку можливість, навіть найменшу, заради припинення війни та деокупації наших територій".

Зверніть увагу, щодо підготовки зустрічі Зеленського та Путіна у Москві та Києві позиції різні: