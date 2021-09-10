Такое мнение высказал в телеэфире 9 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он считает, что разговаривать с Путиным "однозначно стоит".
Размышление к теме Путин знает, о чем говорить с Зеленским
"Разговаривать с Путиным стоит однозначно"
Скандальная псевдоисторическая статья президента России Владимира Путина об украинско-российских отношениях далека от реальностей политики, убежден глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
- Напомним, в тексте Путин унижает украинскую государственность и повторяет пропагандистские заявления об "одном народе".
Кулеба же говорит, что с Путиным говорить надо, но к будущему его диалогу с Президентом Украины Владимиром Зеленским следует подходить "с очень практичными политическими инструментами".
- "В 2019 году, например, Путин так же хотел уничтожить украинскую государственность, однако пошел на конкретные уступки по обмену пленными, освобождению наших политзаключенных, Олега Сенцова", – напомнил министр.
Иными словами, публичные заявление – это одно, а "уровень реальной политики" (когда можно решать важные вопросы) – совсем другое.
Однозначно стоит (говорить с Путиным – 24 канал). При всем том лукавстве, которое звучит из Кремля, всем очевидно, что речь идет о международном вооруженном конфликте (на Донбассе и вокруг Крыма – 24 канал), где есть два участника – Украина и Россия. Разговаривать нужно с тем, кто принимает решения в России – а это Владимир Путин,
– подчеркнул Кулеба.
На вопрос же о формате такого разговора глава МИД ответил так:
- "Это должен быть разговор, очень сложный разговор, но нужно идти к нему. Это не значит, что нормандский формат мы отвергаем. Позиция президента (Зеленского – 24 канал) заключается в том, что нужно использовать любую возможность, даже самую маленькую, ради прекращение войны и деоккупации наших территорий".
Обратите внимание, по подготовке встречи Зеленского и Путина у Москвы и Киева позиции разные: