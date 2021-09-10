Такое мнение высказал в телеэфире 9 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он считает, что разговаривать с Путиным "однозначно стоит".

Размышление к теме Путин знает, о чем говорить с Зеленским

"Разговаривать с Путиным стоит однозначно"

Скандальная псевдоисторическая статья президента России Владимира Путина об украинско-российских отношениях далека от реальностей политики, убежден глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, в тексте Путин унижает украинскую государственность и повторяет пропагандистские заявления об "одном народе".

Кулеба же говорит, что с Путиным говорить надо, но к будущему его диалогу с Президентом Украины Владимиром Зеленским следует подходить "с очень практичными политическими инструментами".

"В 2019 году, например, Путин так же хотел уничтожить украинскую государственность, однако пошел на конкретные уступки по обмену пленными, освобождению наших политзаключенных, Олега Сенцова", – напомнил министр.

Иными словами, публичные заявление – это одно, а "уровень реальной политики" (когда можно решать важные вопросы) – совсем другое.

Однозначно стоит (говорить с Путиным – 24 канал). При всем том лукавстве, которое звучит из Кремля, всем очевидно, что речь идет о международном вооруженном конфликте (на Донбассе и вокруг Крыма – 24 канал), где есть два участника – Украина и Россия. Разговаривать нужно с тем, кто принимает решения в России – а это Владимир Путин,

– подчеркнул Кулеба.

На вопрос же о формате такого разговора глава МИД ответил так:

"Это должен быть разговор, очень сложный разговор, но нужно идти к нему. Это не значит, что нормандский формат мы отвергаем. Позиция президента (Зеленского – 24 канал) заключается в том, что нужно использовать любую возможность, даже самую маленькую, ради прекращение войны и деоккупации наших территорий".

Обратите внимание, по подготовке встречи Зеленского и Путина у Москвы и Киева позиции разные: