Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга. Чиновник отметил, что подготовка к встрече продолжается.

Ранее Арестович рассказал, когда может состояться встреча нормандской четверки

Переговоры о встрече глав МИД возобновились летом

Французская и немецкая сторона уже согласовывают приемлемую для всех дату. Под вопросом только участие России. Глава МИД надеется, что Сергей Лавров таки подтвердит свое присутствие. 8 сентября в видеоформате встретились советники министров.

Определенный трек на этом направлении восстановился после лета и мы готовы к этой встрече министров быстрее, главное, чтобы господин Лавров решился сесть за стол переговоров и нашел время в своем насыщенном графике,

– отметил Кулеба.

Лавров раскритиковал идею Украины об изменении формата

Недавно глава МИД России выступил с очередной порцией критики в отношении политики Украины. Не нравится Лаврову идея Киева расширить нормандский формат и включить в него США. Более того, Лавров прикрылся защитой интересов Франции и Германии, потому что их, мол, такие идеи Украины обижают.

К теме У Путина упорно не видят смысла проводить встречу в нормандском формате

По саммиту лидеров стран "нормандской четверки", то, опять-таки, палки в колеса вставляет Россия. У Владимира Путина не видят в такой встрече смысла – потому что якобы нет "чем ее наполнить".

Коротко о последних событиях вокруг "нормандской встречи":