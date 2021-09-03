Как пояснил глава Офиса Президента, который вместе с Владимиром Зеленским находится в Соединенных Штатах, для участия США должно быть согласие всех остальных участников формата.

Интересно Среди стран НАТО есть те, которые точно не поддерживают членство Украины, – Ермак

Переговоры могут произойти, когда есть согласие на это всех сторон. Могу только сказать, что Соединенные Штаты – и они подтвердили это – готовы участвовать,

– заявил Андрей Ермак.

Он пояснил, что когда Штаты присоединятся к нормандскому формату, то сделают все возможное для того, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действительно устойчивую систему безопасности.

Кроме того, глава Офиса Президента уточнил, что вопрос замены минского формата или отказ от него во время официального визита украинской делегации в США не рассматривались.

Коротко о нормандском формате: