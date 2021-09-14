Во время телефонного разговора Дмитрий Кулеба очертил основные приоритеты Украины на нынешней сессии Генеральной ассамблеи. Среди них вопросы оккупированных территорий и борьбы с кризисом, который вызвала пандемия COVID-19.

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Кулеба просит привлечь опыт ООН

Дмитрий Кулеба в разговоре с Абдуллой Шахидом подчеркнул, что для Украины является приоритетной деокупация территорий. Именно поэтому нам нужна всесторонняя поддержка со стороны ООН, в частности Крымской платформы. Кулеба убежден, что деокупация Крыма поможет вернуть уважение к Уставу ООН и прекратит нарушение международного права.

Кроме того, серьезной проблемой для Украины является вопрос улучшения условий жизни людей, пострадавших от российской агрессии на Донбассе. Для этого глава украинского МИД просит ООН привлечь свой многолетний опыт в решении гуманитарных вопросов в разных странах.

ООН имеет знания, опыт и технологии реализации проектов по восстановлению территорий, пострадавших от вооруженных конфликтов. Мы заинтересованы в более активной деятельности ООН в регионе, в частности в сферах гуманитарного разминирования, развития медицинской, образовательной и жилищно-коммунальной инфраструктуры,

– подчеркнул Кулеба.

Украина готова к сотрудничеству

Для преодоления кризиса, который вызвала пандемия коронавируса, по словам Кулебы, все страны должны сотрудничать и иметь равный доступ к вакцинам. Также министр иностранных дел отметил, что Украина готова к сотрудничеству с ООН по этому вопросу.

Также Дмитрий Кулеба пожелал Абдулле Шахиду успеха на новой должности.

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