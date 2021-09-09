Российский президент решил не лететь в Нью-Йорк в этом году. Причины такого решения в Кремле не озвучили.
Обратите внимание Мы не прячемся и готовы, – Кулеба о встрече Зеленского и Путина
У Путина другие планы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в планы Путина поездка на сессию Генассамблеи ООН не входит.
Президент не планирует в этом году участвовать в Генассамблее,
– заявил Песков.
Вместо президента поедет министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коротко о возможной встрече Зеленского с Путиным:
- Еще в апреле 2021 года Владимир Зеленский предложил российскому президенту встретиться. Между тем Владимир Путин предложил президенту Украины встретиться с боевиками на Донбассе.
- Владимир Путин заявил, что встреча с Зеленским не имеет смысла, потому что украинские вопросы "решают не в Киеве".
- Также Дмитрий Песков заявил, что еще одним препятствием для встречи является вопрос Крыма, который для Кремля "уже решен".