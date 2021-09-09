Российский президент решил не лететь в Нью-Йорк в этом году. Причины такого решения в Кремле не озвучили.

Обратите внимание Мы не прячемся и готовы, – Кулеба о встрече Зеленского и Путина

У Путина другие планы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в планы Путина поездка на сессию Генассамблеи ООН не входит.

Президент не планирует в этом году участвовать в Генассамблее,
– заявил Песков.

Вместо президента поедет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Коротко о возможной встрече Зеленского с Путиным:

  • Еще в апреле 2021 года Владимир Зеленский предложил российскому президенту встретиться. Между тем Владимир Путин предложил президенту Украины встретиться с боевиками на Донбассе.
  • Владимир Путин заявил, что встреча с Зеленским не имеет смысла, потому что украинские вопросы "решают не в Киеве".
  • Также Дмитрий Песков заявил, что еще одним препятствием для встречи является вопрос Крыма, который для Кремля "уже решен".