Российский президент решил не лететь в Нью-Йорк в этом году. Причины такого решения в Кремле не озвучили.

Обратите внимание Мы не прячемся и готовы, – Кулеба о встрече Зеленского и Путина

У Путина другие планы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в планы Путина поездка на сессию Генассамблеи ООН не входит.

Президент не планирует в этом году участвовать в Генассамблее,

– заявил Песков.

Вместо президента поедет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Обратите внимание! 8 сентября 2021 года спикер президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что ОПУ готовит поездку Владимира Зеленского на сессию Генассамблеи ООН, которую откроют 14 сентября 2021 года.

Коротко о возможной встрече Зеленского с Путиным: